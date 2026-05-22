Giro d’Italia, Bettiol vince la 13esima tappa: Eulalio sempre in rosa

(Adnkronos) – Alberto Bettiol vince in solitaria la 13/a tappa del Giro d’Italia, oggi venerdì 22 maggio, la Alessandria-Verbania di 189 km. Per il toscano dell’Astana è la nona vittoria in carriera, la seconda al Giro. Alle sue spalle il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) staccato di 26″, terzo a 44″ il belga Jasper Stuyven (Soudal Quick Step). Lontano il gruppo della maglia rosa arrivato con oltre 13 minuti di ritardo. In classifica generale il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), che conserva per il nono giorno consecutivo la maglia rosa, ha 33″ di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike). Domani 14/a frazione, con partenza da Aosta e arrivo in salita a Pila dopo 133 km.