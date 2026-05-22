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Varchi “Contrastare la normalizzazione del fenomeno mafioso”

PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo non è più quella del 1992: tale affermazione è partita proprio dai giovani in quell’anno, in quei momenti tragici, e continua oggi attraverso un impegno incessante di tutta la società civile e delle istituzioni, come dimostra anche l’iniziativa di oggi. Purtroppo oggi assistiamo a una sorta di normalizzazione del fenomeno mafioso ed è un rischio molto grande che dobbiamo contrastare”. Così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, a margine dell’evento conclusivo di Palermo Città della Legalità, al teatro Biondo.

xd8/col3/mca3

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