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Cina, alla scoperta del modello di ripristino ecologico nel Jiangxi

Da pianura alluvionale a corridoio ecologico: uno studente pakistano di ingegneria ambientale ha visitato un importante progetto di ripristino ecologico a Shangrao, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, per scoprire come il modello resiliente alle alluvioni stia riconnettendo le persone con la natura.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca2
(Fonte video: Xinhua)

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