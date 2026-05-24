Fuori dal coro, oggi 24 maggio: intervista esclusiva a Nathan, padre della ‘famiglia nel bosco’﻿

(Adnkronos) –

Nathan Trevallion, il papà della ‘famiglia nel bosco’ sarà ospite oggi, domenica 24 maggio, a ‘Fuori dal coro’ per un’intervista esclusiva a sei mesi dall’inizio della vicenda. L’appuntamento è in prima serata su Retequattro, condotto da Mario Giordano.

A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio nell’Emilia Romagna, per provare a capire cosa ha spinto Salim El Koudri a commettere la strage di Modena. Infine, si torna a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Affare Telekom Serbia.