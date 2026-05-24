LIVE CREMONESE-COMO: partita iniziata allo Zini

Cresce l’attesa per gli ultimi 90 minuti di Serie A. La Cremonese si gioca tutto allo Zini contro il Como, squadra attualmente quinta, che conserva ancora l’ambizione di raggiungere un piazzamento Champions. I grigiorossi non hanno però il destino tra le proprie mani, dovranno infatti sperare in un passo falso del Lecce, attualmente a +1 in classifica. I salentini affronteranno alle 20:45, in contemporanea, un Genoa già salvo con nove indisponibili. De Rossi ha infatti convocato ben sette giocatori dalla formazione Primavera per il match del Via del Mare. Nonostante questo, i tifosi grigiorossi stanno già raggiungendo lo stadio per spingere la Cremo verso un’impresa che entrerebbe nella storia.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Maleh, Grassi, Thorsby, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All.: Giampaolo.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Jesus Rodríguez; Douvikas. All.: Fabregas.

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