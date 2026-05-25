Un anno di orientamento tra scuola, università e lavoro: il bilancio in Comune

Presentati in sala della Consulta i risultati delle attività di orientamento realizzate dal Servizio Informagiovani del Comune di Cremona nell’anno scolastico 2025/2026. L’incontro, rivolto a dirigenti scolastici e docenti referenti per l’orientamento degli istituti del territorio, è stato anche l’occasione per condividere prospettive e nuove proposte da mettere in campo dal prossimo autunno, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il protagonismo giovanile e la collaborazione tra scuola, enti e mondo del lavoro. Presente all’incontro anche una rappresentanza di studenti.

Ha suscitato particolare interesse l’attività sperimentale delle Community per l’orientamento, presentata dal sociologo Stefano Laffi che, nel corso dell’anno scolastico, ha guidato un gruppo di studenti e un gruppo di docenti, organizzati in due distinte community, in una serie di laboratori in cui è stato affrontato il tema L’orientamento che vorrei.

All’evento hanno partecipato il sindaco Andrea Virgilio, la responsabile del Servizio Informagiovani Maria Carmen Russo con parte dello staff, Silvia Lanzoni, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Credito Padano e presidente Soroptimist Club di Cremona, Paride Spinelli, vicepresidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona con delega all’Education e Giuseppe Bonavita, docente referente Supporto assetti e innovazioni ordinamentali Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona.

“L’orientamento dei giovani rappresenta una responsabilità fondamentale per le istituzioni e per tutta la comunità educante. Come Comune di Cremona abbiamo scelto di investire in modo strutturale su orientamento, formazione e sviluppo universitario, considerandoli leve strategiche per il futuro della città e delle nuove generazioni. Attraverso il lavoro dell’Informagiovani e delle Community per l’orientamento vogliamo offrire a ragazze e ragazzi strumenti concreti, opportunità e reti di supporto per accompagnarli nelle scelte formative e professionali. Cremona continuerà a promuovere una collaborazione stabile tra scuole, università, istituzioni e territorio, affinché ogni giovane possa costruire il proprio percorso con maggiore consapevolezza, autonomia e fiducia”, ha dichiarato nella suo intervento introduttivo il sindaco Andrea Virgilio.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani – è trasformare l’orientamento da semplice servizio a vera esperienza di accompagnamento e co-progettazione continua. Vogliamo che l’Informagiovani sia sempre più un Hub capace di mettere in relazione studenti, scuole, imprese e territorio, aiutando i ragazzi a sviluppare consapevolezza, spirito critico e capacità di scelta. Le Community per l’orientamento e il lavoro svolto insieme a docenti e studenti in questo primo anno sperimentale rappresentano un passo importante verso un modello partecipato e vicino ai bisogni reali dei giovani”.

Un anno di orientamento nelle scuole

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato a percorsi di orientamento, laboratori, workshop, seminari tematici, eventi ed hanno potuto fruire di sportelli orientativi e consulenze personalizzate. Particolare attenzione è stata rivolta al coinvolgimento diretto dei giovani attraverso percorsi di ascolto attivo e co-progettazione, con un approccio centrato sull’auto-conoscenza, la scoperta del territorio e delle opportunità. Tutte le attività sono state valutate molto positivamente da studenti e docenti, con un alto grado di soddisfazione per qualità, competenza e utilità dei contenuti proposti.

Sono stati realizzati 75 incontri di gruppo nelle scuole secondarie di primo grado e 103 incontri nelle scuole secondarie di secondo grado, coinvolgendo complessivamente 2.732 studenti nelle attività svolte direttamente in classe. A questi si aggiungono 180 genitori che hanno partecipato agli incontri dedicati, confermando quanto il percorso di orientamento sia oggi sempre più condiviso tra ragazzi, famiglie e scuola.

Accanto agli interventi in aula si è consolidata l’esperienza dello Sportello Itinerante, avviata in via sperimentale lo scorso anno scolastico e diventata un punto di riferimento stabile in sette istituti superiori del territorio: I.I.S. Ghisleri, I.I.S. Stanga, I.I.S. Torriani, Liceo Aselli, Liceo Manin, Liceo Anguissola e I.I.S. Einaudi. Grazie alla presenza mensile degli operatori direttamente nelle scuole, sono stati fatti 112 colloqui individuali di orientamento e riorientamento, offrendo agli studenti uno spazio di ascolto personalizzato sui temi del metodo di studio, delle scelte post diploma e delle eventuali difficoltà nel percorso scolastico.

Particolarmente positiva anche la partecipazione alle iniziative del Salone dello Studente. Il Salone dello Studente Junior 2025 ha coinvolto oltre 1.000 studenti nelle quattro tappe del tour, con la partecipazione di 15 espositori. A questi si aggiungono più di 1.000 ragazzi coinvolti nelle attività di orientamento svolte in classe attraverso percorsi laboratoriali e incontri dedicati.

Importanti anche i risultati del Salone dello Studente Young 2026, che si è articolato in sette tappe itineranti con oltre 20 espositori coinvolti. Circa 1.800 studenti hanno partecipato agli eventi sul territorio, mentre altri 1.200 ragazzi hanno preso parte ai laboratori e ai percorsi di orientamento organizzati nelle scuole. Molto partecipate anche le simulazioni dei test di ammissione universitari, che hanno coinvolto 240 studenti.

Un ruolo centrale è stato inoltre dedicato al dialogo diretto tra scuola e mondo del lavoro attraverso il progetto Martedì delle Professioni. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 18 incontri, cinque nella sede dell’Informagiovani e 13 nell’ambito del Salone Young in Tour, coinvolgendo circa 1.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Gli incontri hanno permesso ai ragazzi di confrontarsi con professionisti, imprenditori e rappresentanti delle aziende del territorio, offrendo occasioni concrete per conoscere professioni, competenze richieste dal mercato del lavoro e percorsi professionali reali.

Tra le esperienze più innovative dell’anno rientra anche il progetto sperimentale Informagiovani e Hub della Conoscenza, sviluppato in collaborazione con partner territoriali. Il percorso ha coinvolto sette classi terze di cinque istituti superiori – I.I.S. Torriani, Liceo Manin, I.I.S. Ghisleri, I.I.S. Stanga e Liceo Anguissola – per un totale di 232 studenti e 56 ore di attività. Attraverso moduli dedicati alla co-progettazione, all’analisi delle competenze e alla didattica esperienziale, gli studenti hanno potuto entrare in contatto diretto con il mondo aziendale e sperimentare un nuovo modello di Formazione Scuola-Lavoro.

Le Community per l’orientamento: studenti e docenti protagonisti del cambiamento

Una delle novità più significative dell’anno è stata la nascita delle Community per l’orientamento, un percorso sperimentale di ascolto e progettazione partecipata nato dalla volontà di costruire insieme a studenti e docenti nuovi modelli di orientamento. Il progetto è iniziato nel maggio 2025 con il contest L’Orientamento che vorrei. Tracce di futuro dalla voce degli studenti, che ha coinvolto 26 studenti delle scuole superiori in una due giorni intensiva di lavoro guidata dal sociologo Stefano Laffi e dagli esperti in orientamento dell’Informagiovani. Da quell’esperienza sono emersi alcuni bisogni chiari: il desiderio di un orientamento più autentico e personalizzato, la necessità di esperienze concrete legate al mondo del lavoro e dell’università, il valore delle testimonianze reali e l’importanza della relazione e del confronto come strumenti fondamentali per accompagnare le scelte dei giovani. Il percorso è poi proseguito tra novembre 2025 e aprile 2026 con due community parallele – una composta da 16 docenti e una da 28 studenti – provenienti da I.I.S. Ghisleri, I.I.S. Stanga, I.I.S. Torriani, Liceo Manin, Liceo Anguissola, Liceo Aselli e CR.Forma. Attraverso incontri partecipativi e metodologie collaborative sono state elaborate proposte concrete per il futuro dell’orientamento scolastico: percorsi continuativi già dalla scuola secondaria di primo grado, maggiore collaborazione tra istituti, valorizzazione della peer education, incontri con ex studenti e la creazione di commissioni orientamento permanenti all’interno delle scuole.

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