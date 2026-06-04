Ultime News

4 Giu 2026 Un nuovo corso di laurea in inglese e tante novità: i progetti cremonesi del Politecnico
4 Giu 2026 La Cremonese volta pagina: finisce l’era di Simone Giacchetta
4 Giu 2026 La Comunità energetica rinnovabile di Cremona si presenta alla città
4 Giu 2026 La Juvi dà il benvenuto ad Alberto Conti e saluta Edoardo Del Cadia
4 Giu 2026 Cremona: 20enne egiziano accusato di violenza sessuale su una ragazza di 17 anni
Nazionali

Atletica, oggi Golden Gala a Roma: da Jacobs a Battocletti, programma gare e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna il Golden Gala Pietro Mennea. Oggi, giovedì 4 giugno, allo stadio Olimpico di Roma arriva la quarta tappa della Diamond League 2026, l’unico appuntamento in Italia del massimo circuito mondiale di atletica. L’Italia sarà rappresentata – tra gli altri – da assi come Marcell Jacobs, Andy Diaz, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti (saranno 18 gli azzurri impegnati). Tra campioni e stelle internazionali, ecco tutti gli orari delle gare e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco il programma delle gare:  

19.10 Tiro del giavellotto (maschile) 

19.15 Salto con l’asta (femminile) 

19.48 Salto triplo (maschile) 

21.04 400 ostacoli (femminile) 

21.07 Salto in alto (maschile) 

21.15 800 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League 

21.27 Getto del peso (maschile) 

21.28 100 ostacoli 

21.35 Salto in lungo (maschile) 

21.38 5000 metri (femminile) 

22.04 110 ostacoli 

22.15 400 metri (femminile) 

22.27 200 metri (femminile) 

22.37 1500 metri (femminile) 

22.52 100 metri (maschile) 

Ecco tutti gli atleti italiani impegnati oggi: 

Tiro del giavellotto (maschile): Giovanni Frattini 

Salto con l’asta (femminile): Elisa Molinarolo 

Salto triplo (maschile): Andy Diaz 

400 ostacoli (femminile): Alice Muraro, Ayomide Folorunso 

Salto in alto (maschile): Matteo Sioli 

800 metri (maschile): Francesco Pernici 

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir 

100 ostacoli: Giada Carmassi, Alessia Succo 

Salto in lungo (maschile): Gabriele Chilà 

5000 metri (femminile): Nadia Battocletti 

400 metri (femminile): Anna Polinari 

200 metri (femminile): Elisa Valensin 

1500 metri (femminile): Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini 

Tutte le gare del Golden Gala a Roma saranno visibili in diretta tv su Rai 2, dalle 21. Le competizioni saranno disponibili anche in streaming su Rai Play (dalle 20). 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...