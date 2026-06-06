Al Manin la premiazione dei vincitori del concorso “Mario Coppetti: Arte e Impegno Civile”

“Mario Coppetti: Arte e Impegno Civile” è il titolo del concorso di scrittura, giunto alla seconda edizione, promosso dalla Fondazione Mario Coppetti e dal Liceo “D. Manin”. Ieri, nell’aula magna dell’istituto di via Cavallotti si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori.

Ad aprire la cerimonia è stata la dirigente scolastica Maria Grazia Nolli, che ha rivolto un saluto di benvenuto e un sentito ringraziamento alla Fondazione Mario Coppetti, ai docenti coinvolti e agli studenti che anche in questa seconda edizione hanno accolto con entusiasmo e partecipazione l’iniziativa. Nel suo intervento la dirigente ha sottolineato come la cultura della memoria e l’impegno civico rappresentino valori fondanti della scuola e principi che dovrebbero appartenere all’intera comunità.

Sono quindi intervenuti per i saluti e i ringraziamenti la presidente della Fondazione, Silvia Coppetti, che ha espresso la propria gratitudine al Liceo “D. Manin” per aver ospitato anche quest’anno il premio e per la collaborazione instaurata con la Fondazione e l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, che ha posto l’accento sul ruolo fondamentale delle fondazioni quali strumenti di conservazione e trasmissione della memoria, della storia e della cultura, luoghi in cui il patrimonio artistico viene custodito, valorizzato e sottratto al rischio della dispersione.

Nel corso della cerimonia sono state assegnate le borse di studio previste dal bando: 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo e 200 euro al terzo, oltre agli attestati di partecipazione e un buono da spendere in libri per tutti gli studenti che hanno aderito.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di mantenere viva la memoria del professor Mario Coppetti, artista di fama internazionale, docente di Storia dell’Arte, Disegno e Plastica, profondamente legato a Cremona e instancabile promotore dei valori della libertà, della giustizia e della responsabilità civica. Rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Classico e Linguistico del Liceo “D. Manin”, il concorso ha rappresentato un importante percorso formativo e culturale. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere la figura e l’opera del Maestro attraverso incontri di studio, attività di approfondimento, visite guidate e momenti di confronto dedicati ai temi dell’arte, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile.

La prova concorsuale, svoltasi lo scorso 10 aprile, consisteva nella redazione di un elaborato scritto su una traccia assegnata il giorno stesso della prova e incentrata sulla figura femminile. I lavori sono stati valutati da una commissione composta da alcuni docenti del Liceo e dai rappresentanti della Fondazione Mario Coppetti, secondo criteri che hanno valorizzato non solo la correttezza linguistica e la qualità espressiva, ma anche la profondità delle riflessioni, la capacità critica e l’originalità della trattazione.

La premiazione rappresenta il momento conclusivo di un progetto che coniuga educazione, cultura e memoria, offrendo agli studenti l’occasione di confrontarsi con l’eredità artistica e morale di Mario Coppetti e con i valori che hanno caratterizzato la sua attività umana e professionale. L’iniziativa conferma inoltre il solido e proficuo sodalizio tra la Fondazione Mario Coppetti e il Liceo “D. Manin”, nella comune volontà di promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza del patrimonio artistico e culturale, il senso civico e la responsabilità sociale.

© Riproduzione riservata