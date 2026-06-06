L’Estate entra nel vivo, arriva il caldo africano con temperature fino a 36°C

(Adnkronos) –

L’estate accelera i tempi e torna a imporsi sull’Italia con un deciso cambio di scenario atmosferico. Dopo una prima ondata di calore a fine maggio, seguita da una fase instabile con temporali e correnti fresche, il Paese si prepara ora a una nuova e più duratura fase di stabilità meteorologica, destinata a segnare l’inizio della stagione estiva vera e propria.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma infatti che le previsioni indicano un progressivo e deciso cambio di scenario. Nella giornata di sabato bisognerà prestare ancora attenzione a qualche residuo rovescio al Nord, specialmente al mattino sui rilievi alpini e prealpini di Nord-Ovest.

A partire da domenica, tuttavia, la pressione atmosferica tornerà a salire su tutto il bacino del Mediterraneo. Assisteremo a un generale miglioramento che sancirà l’inizio dell’Estate Italiana: ci attende un lungo periodo dominato dal solleone, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali, dove torneranno a imporsi masse d’aria di estrazione nordafricana.

L’aspetto più rilevante dei prossimi giorni sarà la netta e costante ascesa delle temperature che ci introdurrà in un periodo di caldo intenso. La progressione termica al Nord sarà più lenta (anche se l’afa aumenterà subito) mentre al Centro-Sud sarà rapida e con questa escalation. Domenica i termometri registreranno, i primi picchi di 31-32°C anche al Centro. Lunedì le temperature le massime saliranno fino a toccare i 33°C. Martedì e Mercoledì la massa d’aria calda si farà sempre più opprimente, con valori che raggiungeranno i 35°C martedì, per poi toccare e localmente superare i 36°C nella giornata di mercoledì per poi salire ancora.

Ma mentre il Centro-Sud farà i conti con la prima vera canicola stagionale, le regioni settentrionali vivranno un avvio di stagione leggermente più dinamico. Fino alla giornata di giovedì, non si esclude la formazione di temporali, localmente anche di forte intensità, in discesa dalle Alpi verso le Prealpi e le pianure adiacenti, con maggiore probabilità tra martedì e giovedì. Si tratterà degli ultimi sussulti di instabilità: una volta superata questa fase, l’Estate scoppierà in modo definitivo e incontrastato su tutta la Penisola.

NEL DETTAGLIO



Sabato 6. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Domenica 7. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Lunedì 8. Al Nord: sole prevalente, qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole e più caldo.

Tendenza: dominio anticiclonico al Centro-Sud con caldo in sensibile aumento, soleggiato ma con temporali al Nord.