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Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo

(Adnkronos) – Incendio nel pomeriggio di oggi all’interno dello stabilimento Oasi di Ostia ormai in stato di abbandono. Intorno alle 15,20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’autobotte ed il carro Auto protettori nella struttura su via Amerigo Vespucci. Il personale appena giunto sul posto si è prodigato a spengere le fiamme e a controllare che non vi fossero persone coinvolte. Durante lo spegnimento i pompieri hanno ritrovato diversi giornali che bruciavano su dei materassi e non si esclude il dolo. Durante l’intervento sono state ritrovate anche delle bombole del gas. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti e i sanitari del 118. 

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