Bilanci Baldesio bocciati, Corazzi: “Una richiesta di cambiamento chiara e inequivocabile”

Continua a far discutere l’esito dell’assemblea dei soci della Canottieri Baldesio, che sabato ha portato al voto e alla bocciatura dei bilanci consuntivo 2025 e preventivo 2026.

Sul tema interviene il socio Alberto Corazzi, con una precisazione che pubblichiamo integralmente.

“In merito all’articolo «Baldesio, la bocciatura dei bilanci apre il confronto sul futuro della società» (8 giugno 2026), il sottoscritto Alberto Corazzi, socio della Canottieri Baldesio A.S.D. ivi citato, precisa quanto segue, anche a nome dei soci che hanno votato come lui. La bocciatura non «apre il confronto»: semmai lo conclude, dopo mesi nei quali un confronto reale è stato chiesto e non concesso. Il consuntivo 2025 e il preventivo 2026 sono stati respinti entrambi dalla netta maggioranza dei votanti, con uno scarto di circa cento voti in ciascun caso: non «un gruppo di soci» né una «parte limitata», come scritto, ma la maggioranza di chi ha partecipato. Una richiesta di cambiamento chiara e inequivocabile. Le obiezioni alla gestione non sono una «percezione»: poggiano su dati di bilancio documentati — gli stessi conti poi respinti dall’assemblea — consultabili da chiunque. Non è vero, infine, che da un lato vi siano i soci che vedono nella Baldesio «un mero circolo ricreativo» e dall’altro chi ne difende la natura sportiva: chi ha chiesto rigore nei conti vuole l’opposto, una società gestita con serietà e fedele alla sua vocazione sportiva. Statutariamente la bocciatura non comporta la decadenza del Consiglio; ma proprio perché lo statuto non la impone, è legittimo attendersi che chi è stato così nettamente sconfitto ne tragga le conseguenze”.

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