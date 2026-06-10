Caso Baldesio, Corazzi: “Il voto non ha aperto alcun confronto, lo ha concluso”

Caso Baldesio, sulla bocciatura dei bilanci e sull’ipotesi di apertura del confronto sul futuro della società evidenziata dalla nostra testata, interviene il socio Alberto Corazzi, con una richiesta di rettifica e replica che pubblichiamo integralmente.

Non è così: quel voto non ha aperto alcun confronto, lo ha concluso. I soci hanno respinto entrambi i bilanci al termine di mesi nei quali un confronto reale è stato chiesto e non concesso. Presentare una doppia bocciatura come l’inizio di una riflessione condivisa ne ribalta il significato: non è il preludio di un dialogo, ma la conseguenza della sua assenza.

L’articolo riconosce che i numeri «evidenziano una maggioranza», ma la colloca subito in «una parte limitata dei circa 3.200 soci». La definizione è fuorviante. Al voto ha partecipato un numero di soci dell’ordine di 860: il consuntivo è stato respinto con 467 voti contrari a fronte di 377 favorevoli, il preventivo con 473 contrari a fronte di 369 favorevoli, scarti di circa cento voti ciascuno. Per l’assemblea di un’associazione è un esito netto e tutt’altro che marginale. Definirlo «parte limitata» sminuisce un fatto — la bocciatura — senza dare conto al lettore delle ragioni dell’affluenza, che pure esistono e sono state oggetto di segnalazioni formali.

L’articolo descrive le critiche come provenienti da «un gruppo di soci». È una rappresentazione contraddetta dai numeri riportati nello stesso articolo: 467 voti contrari sul consuntivo e 473 sul preventivo non sono «un gruppo», ma la maggioranza dei votanti. Ridurre a «gruppo» la maggioranza che si è espressa altera la realtà del voto.

L’articolo presenta il sondaggio sugli impianti come «strumento consultivo per raccogliere le priorità dei soci» e qualifica le critiche come una «percezione» dei promotori. Le obiezioni della maggioranza non sono percezioni: si fondano su dati di bilancio documentati, che sono a disposizione e che sarò lieto di trasmetterLe. Contrapporre lo «strumento consultivo» del Consiglio alla «percezione» dei critici è una rappresentazione squilibrata, che assegna a una parte la concretezza dei fatti e all’altra la semplice impressione.

L’articolo afferma l’esistenza di «una contrapposizione netta tra chi vede la Baldesio come un mero circolo ricreativo e chi desidera vivere la natura sportiva della società». Questa frase non è attribuita ad alcuna fonte ed è presentata come un dato di fatto, mentre è un’opinione. Essa qualifica i soci critici — me compreso — in modo contrario a verità e lesivo: chi da mesi chiede rigore nella gestione dei conti non è il fronte del «mero circolo ricreativo», semmai il contrario. Una rappresentazione equilibrata avrebbe richiesto di sentire anche la parte così descritta, cosa che non è avvenuta.

L’articolo osserva, infine, che «sul piano statutario la bocciatura dei bilanci non comporta automaticamente la decadenza del Consiglio Direttivo». Il rilievo è giuridicamente corretto e non lo contesto. Contesto la chiave con cui è inserito — rassicurante per l’organo uscito sconfitto dal voto — senza dare conto della posizione, altrettanto legittima, di chi ritiene che, proprio perché lo statuto non impone la decadenza, un Consiglio sconfessato in modo così netto dovrebbe trarne spontaneamente le conseguenze.

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