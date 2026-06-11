Farmaceutica, Santillo (M5S): “Industria del farmaco ha un ruolo nella transizione ecologica”

(Adnkronos) – “Le industrie farmaceutiche possono fare tanto nel percorso di transizione ecologica, ponendosi l’obiettivo della sostenibilità ambientale, economica, sociale e della salute stessa dei farmaci”. Lo ha detto Agostino Santillo (M5S), vice presidente commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, al convegno ‘Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato da Chiesi oggi alla Camera dei deputati.

“La salute respiratoria è una priorità fondamentale per la qualità di vita degli italiani: va assicurata ai bambini di oggi per far sì che gli adulti possano respirare bene un domani. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha decretato un principio fondamentale: è compito della politica occuparsi della salute e, di conseguenza, anche della qualità dell’aria. È quindi responsabilità della politica se ci troviamo in una condizione del genere”.

“Dobbiamo necessariamente coordinare vari aspetti: quello dell’ambiente, della sanità, delle politiche energetiche e delle politiche industriali. Occorrerebbe cambiare marcia, per esempio abbandonando le fonti energetiche fossili o anche la scelta scellerata del nucleare, per puntare fortemente sulle energie rinnovabili. La salute dell’uomo, dell’ambiente, delle piante e degli animali costituisce un legame indissolubile. È una sfida che si deve affrontare insieme” ha concluso.