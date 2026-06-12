Caso Garlasco, Alberto Stasi verso l’affidamento in prova ai servizi sociali

(Adnkronos) –

Alberto Stasi verso l’affidamento in prova ai servizi sociali ﻿. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è riservato sulla richiesta di concederlo.

Nel pomeriggio, in un’aula tenuta nascosta ai giornalisti, si è celebrata l’udienza in cui la sostituta pg di Milano Valeria Marino ha espresso “parere favorevole”, visto la “buona condotta e le relazioni del carcere”. Si tratta di una richiesta standard per i condannati che sono alle prese con l’ultima parte della pena.

Dal 2015 Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è detenuto a Bollate e dal 2023 lavora all’esterno dell’istituto penitenziario con mansioni amministrative e contabili, rientrando in cella la sera.

L’eventuale concessione, attesa a giorni, nulla c’entra con la richiesta di revisione che la difesa Stasi non ha ancora presentato.