Ultime News

12 Giu 2026 Bimbi in festa a Casalmorano con lo spettacolo “Un mondo per amico”
12 Giu 2026 Tanta Robba, Poli (Pd): “Anche quest’anno musica e partecipazione avranno la meglio”
12 Giu 2026 Preso a calci e pugni dopo una lite in un locale, “è sfregio permanente”: 6 anni e 8 mesi
12 Giu 2026 Giornata mondiale del donatore di sangue, il manifesto di Avis
12 Giu 2026 Situazione ponti in provincia di Cremona sempre più critica: il punto stasera su CR1
Nazionali

Federica Panicucci si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche: “Grata, emozionata e felice”

(Adnkronos) –
“Grata, emozionata e felice”. Con queste parole Federica Panicucci ha annunciato sui social di aver realizzato un sogno, quello della laurea. La conduttrice televisiva, 58 anni, ha completato il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un vero e proprio traguardo “che sento profondamente mio”, scrive la conduttrice in un post condiviso su Instagram a corredo di scatti in cui si mostra felice e sorridente con in testa la corona d’alloro e in mano la tesi di laurea.  

 

 

“Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio. Arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice”, ha aggiunto Panicucci in conclusione.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...