Usa, gigantesco 8647 su prato vicino Casa Bianca: avviata inchiesta per violenza politica

(Adnkronos) –

Un gigantesco 8647 apparso sui prati del National Mall di Washington ha allarmato le autorità federali a due giorni dagli attesi festeggiamenti domenica alla Casa Bianca per l’80mo compleanno di Donald Trump. La sequenza di numeri impressi sui prati, evidenti nelle immagini live della webcam sul Washington Monument, infatti viene considerata un codice per far riferimento all’assassinio di Trump, che è il 47mo presidente, con il numero 86 usato nello slang americano per indicare la necessità di “fare fuori” qualcosa o qualcuno. E il numero ora è comunque diventato un simbolo dell’opposizione al presidente Trump.

“Ogni minaccia contro il presidente è presa seriamente e la nostra Us Park Police sta indgando e prenderà i responsabili”, ha dichiarato un portavoce del dipartimento dell’Interno, da cui dipendono i parchi federali, annunciando le indagini su questo “folle” atto di vandalismo che la Casa Bianca ha già bollato come “violenza politica”.

La prima cosa che l’inchiesta dovrà stabilire in effetti come responsabili siano riusciti a discolorare l’erba in modo da formare i numeri sotto accusa: “La causa della discolorazione non è ancora stata determinata, sono stati raccolti dei campioni per fare dei testi”, spiegano a Nbcnews dalla polizia dei parchi federali. Intanto è già arrivata la dura presa di posizione da parte della Casa Bianca: “Chiunque compia o sostenga violenza politica o cultura dell’assassinio deve essere condannato nei modi più fermi. Devono ricevere immediatamente sostegno psichiatrico per curare il grave caso di sindrome della pazzia di Trump che ha minato i loro cervelli”, ha dichiarato il portavoce del presidente Davis Ingle.

Non sono invece arrivate dichiarazioni dall’ufficio del procuratore del distretto di Columbia, che nelle scorse settimane ha incriminato James Comey per aver condiviso la scorsa estate sui social media una fotografia che mostrava delle conchiglie messe sulla spiaggia in modo da formare il numero 8647. L’ex direttore dell’Fbi, nemico giurato di Trump da quando il presidente lo licenziò per aver avviato l’inchiesta del Russiagate, dovrebbe andare a processo il prossimo ottobre per rispondere all’accusa che ha postato un’immagine che è “una grave espressione dell’intento di danneggiare il presidente degli Stati Uniti”.

Da parte sua Comey, che la scorsa estate di fronte alle polemiche da parte di commentatori di destra aveva cancellato il post dichiarandosi estraneo a qualsiasi intenzione violenta, si prepara a chiederte di archiviare il caso sostenendo che costituisce un nuovo caso di giustizia strumentalizzata per appagare lo spirito vendicativo di Trump. L’ex direttore dell’Fbi nei mesi scorsi è riuscito a far archiviare precedenti accuse, questa volta per falsa testimonianza, che il dipartimento di Giustizia aveva mosso contro di lui.

Senza contare che un giudice federale il mese scorso ha stablito che il numero 8647 non può essere considerato una minaccia, decidendo che la bandiera con questi numeri fissata di fronte alla palazzo di giustizia di Washington non doveva essere rimossa nel rispetto della libertà di espressione sancita dal primo emendamento.

L’allarme per la scritta apparsa sul prato del Mall, che come osserva la Cnn non era visibile in alcune foto aeree della zona scattate il 5 giugno, coincide con i preparativi in corso alla Casa Bianca per i festeggiamenti per l’80mo compleanno di Trump. Che, come è noto, ha deciso di festeggiare trasformando il South Lawn del giardino della Casa Bianca in un’arena per i combattimenti di arti marziali, un’enorme struttura soprannominata ‘The Claw’, l’artiglio.

Se l’evento di Ufc Freedom 250, che si prevede attirerà 100mila persone nel cuore della capitale americana, non ha precedenti nella storia americana, in effetti la Casa Bianca e i suoi giardini hanno in passato già ospitato competizioni sportive. In particolare il presidente Warren Harding e la moglie Florence nel 1922 invitarono sei campioni di tennis americani e internazionali per un torneo nei campi da tennis che erano stati fatti realizzare nei giardini della Casa Bianca da Theodore Roosevelt nel 1903.

Non solo, sempre Teddy Roosevelt era un appassionato di boxe che continuò a praticare nella palestra della Casa Bianca prima di un infortunio sportivo: “dopo alcuni anni ho dovuto abbandonare la boxe e la lotta, perché in un incontro un giovane capitano di artigliera mi sferrò un contrattacco all’occhio, rompendo alcuni vasi sanguini”, racconta il presidente nella sua autobiografia.

In tempi più recenti, va ricordato che Barack Obama fece trasformare uno dei campi da tenns in un campo da basket, per potersi continuare ad allenare anche alla Casa Bianca. In effetti nel 1991 un mezzo campo da basket era stato fatto realizzare da George Bush sr, un presidente sportivo che amava correre, giocare a tennis e nuotare.

Ma la vera passione del 41mo presidente era l’horseshoe, il gioco che prevede il lancio dei ferri di cavallo per il quale Bush sr nel 1989 fece realizzare un campo nel 1989, dove si esibì nei lanci per la Regina Elisabetta che durante la sua visita alla Casa Bianca nel 1991 portò in regalo al presidente quattro ferri di cavallo d’argento. Passando poi dall’esterno all’interno della Casa Bianca, è famosa la piccola sala da Bowling che fu realizzata, a spese dello stato del Missouri, per il 63mo compleanno del presidente Harry Truman, poi allargata da Richard Nixon, grande appassionato di bowling.