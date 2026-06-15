Scoppia una rissa nel parcheggio dell’Esselunga: feriti due giovani

Intervento degli agenti della Questura, poco dopo le 19,30, nel parcheggio del supermercato Esselunga per una rissa scoppiata tra un gruppo di ragazzi italiani e stranieri. Futili i motivi che hanno portato il gruppetto prima a discutere animatamente e poi a menare le mani.

Visto il trambusto, è scattata la chiamata alle forze dell’ordine che una volta arrivate sul posto hanno calmato gli animi. E’ stato necessario allertare anche i medici del 118 per due 22enni che si sono procurati lievi ferite. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale per essere medicati.

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