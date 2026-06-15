Cronaca
Scoppia una rissa nel parcheggio dell’Esselunga: feriti due giovani
Futili i motivi che hanno portato alcuni ragazzi, italiani e stranieri, prima a discutere animatamente e poi ad affrontarsi. Ferite lievi per due 22enni
Intervento degli agenti della Questura, poco dopo le 19,30, nel parcheggio del supermercato Esselunga per una rissa scoppiata tra un gruppo di ragazzi italiani e stranieri. Futili i motivi che hanno portato il gruppetto prima a discutere animatamente e poi a menare le mani.
Visto il trambusto, è scattata la chiamata alle forze dell’ordine che una volta arrivate sul posto hanno calmato gli animi. E’ stato necessario allertare anche i medici del 118 per due 22enni che si sono procurati lievi ferite. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale per essere medicati.
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