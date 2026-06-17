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Binasco, incidente mortale sul lavoro: operaio schiacciato da pilastro

(Adnkronos) –
Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nei pressi di Milano, in via Alessandro Manzoni, 17. Come riportano i Vigili del Fuoco, poco prima delle 7.30, un operaio di 30 anni della Sasom srl azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro.  

Immediati i soccorsi di vigili del fuoco e 118 giunti in pochissimi minuti sul posto, ma le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravissime. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente. 

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