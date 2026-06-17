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Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui”

(Adnkronos) – “Finalmente ci hanno fatto suonare a San Siro”. Esordisce così Bruce Dickinson sul palco del Meazza a pochi minuti dall’inizio del concerto degli Iron Maiden, il primo show di una band heavy metal nella storia dello stadio milanese. Davanti a loro un pubblico di 45mila persone. È il più grande spettacolo che abbiano mai fatto in Italia. “Avremo questa possibilità stasera – sottolinea il leader della band britannica -. Ci sarà molta musica e un sacco da saltare”. Prima di attaccare ‘Infinite Dreams aggiunge: “È un’occasione incredibile per noi essere qui, in uno stadio leggendario. Siamo la prima band metal a farlo. 38 anni fa non avremmo mai immaginato di esibirci di fronte al piu grande pubblico in italia ed è un sogno. 38 anni fa abbiamo scritto questa canzone che parla di sogni: spero che i vostri possano essere infiniti stanotte”. 

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