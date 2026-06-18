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Mondiali 2026, Ghana-Panama 1-0 con gol al fotofinish

(Adnkronos) – Ghana batte Panama 1-0 a Toronto oggi, 18 giugno, nel match valido per la prima giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026. Il successo della selezione africana matura in pieno recupero. Al 96’Semenyo serve Asante che parte sul filo del fuorigioco e mette al centro un pallone d’oro: Yirenkyi deve solo appoggiare in rete per l’1-0 in extremis. La vittoria consente al Ghana di salire a 3 punti e affiancare l’Inghilterra, che ha superato per 4-2 la Croazia, ferma a quota zero con Panama 

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