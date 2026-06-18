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Nazionali

Sondaggio politico, Futuro nazionale di Vannacci cresce e sorpassa la Lega

(Adnkronos) –
Arriva il sorpasso di Futuro nazionale sulla Lega. E’ quanto emerge dal sondaggio Youtrend per SkyTg24. Il partito di Roberto Vannacci gudagna 1,5 punti rispetto al 29 maggio, arriva al 5,9% e supera il Carroccio al 5,8 (-0,1).
 

Crescono anche il Pd al 22,2% (+0,5), Forza Italia all’8,2% (+0,4) e AVS al 6,8% (+0,4), mentre cala il M5S al 12,1% (-1,4). Fratelli d’Italia si conferma primo partito con 27,8% guadagnando uno 0,1. Azione è al 3,1 mentre Italia Viva al 2,1. I Libdem di Luigi Marattin all’1,2%, Più Europa all’1, Noi Moderati allo 0,9.  

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