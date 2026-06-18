Ultime News

18 Giu 2026 Oglio Po, in dirittura d’arrivo il nuovo Ospedale di Comunità
18 Giu 2026 Pacca sulla natica e molestie: undici mesi a 61enne cremonese per violenza sessuale
18 Giu 2026 Lions Cremona Europea, un anno di service: solidarietà, telemedicina e cura del territorio
18 Giu 2026 Sabbia, sassi e sempre meno acqua: ecco il Po visto dall’alto
18 Giu 2026 Cremona e il Cavec celebrano gli 80 anni della Vespa: il 23 giugno il tradizionale raduno
Nazionali

Sorelle scomparse, trovato fermaglio durante ricerche: potrebbe essere di Sarah

(Adnkronos) –
Un fermaglio rosso con piccoli fiorellini bianchi è stato rinvenuto nel corso delle ricerche di Sarah e Alisya, le due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, nell’Aquilano. Lo riferisce l’associazione Penelope.  

Secondo quanto fa sapere l’associazione si presume che il fermaglio possa appartenere a una delle due ragazze. Il papà ha confermato che Sarah portava spesso dei fermagli. Le ricerche intanto proseguono senza sosta e si sono concentrate nelle aree che circondano l’abitazione che ospitava le giovani. Alle ricerche questa mattina ha preso parte anche un elicottero che ha sorvolato a bassa quota la zona. 

Sulla scomparsa delle sorelline la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo, ipotizzando il reato di abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura che ospitava le ragazze. 

Secondo quanto appreso, nella stanza occupata dalle due ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini all’apparenza incomprensibili, in codice, ma che potrebbero rivelarsi decisivi. Il materiale è stato acquisito dagli investigatori che dovranno decifrarne il contenuto per comprendere se possa fornire elementi utili sulle modalità di comunicazione, sui contatti con l’esterno e sull’organizzazione della fuga. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...