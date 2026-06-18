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Stretta del caldo sull’Italia, oggi 5 città in allerta arancione: domani saranno 8

(Adnkronos) – Stretta del caldo sull’Italia. Oggi, giovedì 18 giugno, aumentano le temperature e, di conseguenza, i bollini gialli e arancioni sulle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La fiammata è destinata a lasciare il segno nei prossimi giorni, senza inversioni di tendenza imminenti a giudicare dalle previsioni meteo. 

Per la giornata di oggi sono 5 le città (Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino) in arancione: il livello di allerta 2 (indice di “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”). Si contano anche 12 bollini gialli: livello 1 di pre-allerta (segno di “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”) ad Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.  

Domani, venerdì 19 giugno, aumenteranno le città in arancione che saranno 8: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Saranno invece in giallo: Ancona, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Venezia, Verona, Viterbo. Preludio ad un weekend di grande caldo.  

L’anticiclone africano si fa sentire con un incremento delle temperature che potrebbero arrivare a 38-39 gradi nel weekend. Il caldo non darà tregua nelle ore centrali della giornata, come prevedibile, ma si farà sentire in maniera rilevanti anche nelle ore notturne. In particolare, il mix con l’umidità potrebbe rendere difficilmente sopportabili i 27-28 gradi che verranno registrati dopo il tramonto. 

 

 

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