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Trump, la medaglia è una ‘trappola’: il presidente in difficoltà tra smorfie e risate

(Adnkronos) –
Donald Trump consegna la Medal of Honor in una cerimonia alla Casa Bianca. Il presidente rende omaggio ad una serie di militari che si sono distinti nella loro carriera. In alcuni casi, la medaglia è un riconoscimento postumo. In sala, è presente il maggiore Nicholas Dockery. Trump, secondo il protocollo, accoglie il marine e gli pone la medaglia attorno al collo. Il presidente però fatica a chiudere il nastro: serve una manovra d’emergenza, che dura oltre un minuto, per completare l’operazione tra smorfie assortite con un nodo improvvisato. Trump scherza, Dockery sorride: la medaglia sembra un papillon… 

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