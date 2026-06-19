Ultime News

19 Giu 2026 Denuncia il marito alcolista per maltrattamenti: “L’ho fatto per lui, doveva curarsi”
19 Giu 2026 Export cremonese stabile nel primo trimestre 2026, ma il saldo con l’export è negativo
19 Giu 2026 Carte d’identità: c’è la proroga. I documenti cartacei restano validi anche oltre il 3 agosto
19 Giu 2026 Volti più sereni dopo la seconda prova: i primi commenti dei maturandi cremonesi
19 Giu 2026 Tentativi di furti e rapina impropria in supermercati, due uomini nei guai
Nazionali

Allievi (Adidas): “Leadership capacità che nasce dalle persone che ti circondano”

(Adnkronos) – “Le lezioni di leadership che io porto sempre con me le ho apprese nel mio percorso e nella mia carriera. Una è che la leadership nasce sempre dalle persone che ti circondano e sono sempre le persone che portano risultati quindi lavorare con loro e su di loro è la prima parte in assoluto”, ad affermarlo Pietro Allievi, Gm di Adidas Italia, a margine dell’evento The visionary exchange” che si è svolto ieri a Palazzo Visconti a Milano. Scalapay, piattaforma leader del Buy Now, Pay Later, ha riunito a Milano i rappresentanti di diverse aziende per discutere l’evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni. “La seconda”, ha aggiunto, “è che non esiste un ostacolo insormontabile, esiste sempre una maniera di riuscire a passare oltre anche quello che ci sembra un muro più alto che non riusciamo a passare”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...