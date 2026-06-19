Ultime News

19 Giu 2026 Comunità energetica di Cremona presentata al campus del Politecnico
19 Giu 2026 Minacce e lesioni al supermercato, imputato irreperibile: processo sospeso fino al 2035
19 Giu 2026 Dal 22 giugno torna il progetto “Ci sto? Affare fatica!”
19 Giu 2026 Giovane blogger rapinato alla fermata del bus: marocchina condannata a 3 anni e 5 mesi
19 Giu 2026 Alla Pace si festeggiano i 100 anni di Idea, la “signora del mare”
Nazionali

Anne Hathaway è incinta, diventerà mamma per la terza volta: l’annuncio

(Adnkronos) –
Anne Hathaway è incinta. L’attrice statunitense lo ha rivelato con un videoclip condiviso sul suo profilo social nelle ultime ore: “Baby sono tua”, ha scritto riprendendo il celebre brano omonimo ‘Baby I’m Yours’ di Barbara Lewis. 

Nel filmato appare Hathaway inizialmente con le braccia incrociate quasi a nascondere le forme. Poi, l’attrice con disinvoltura allontana le braccia e scopre il pancione già evidente.  

 

 

Così l’attrice Hathaway – reduce dal successo de ‘Il diavolo veste Prada 2’ – ha annunciato sui social di aspettare il suo bambino, il terzo dal marito Adam Shulman.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...