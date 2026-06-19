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Nazionali

Brasile-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Brasile ai Mondiali 2026. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti sfida Haiti – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. All’esordio nel girone C, il Brasile ha pareggiato 1-1 con il Marocco offrendo una prestazione deludente, mentre Haiti ha perso 1-0 contro la Scozia. 

 

La sfida tra Brasile e Haiti è in programma sabato 20 giugno alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Brasile (4-2-3-1): Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Fabinho; Henrique, Raphinha, Vinicius; Cunha. Ct. Ancelotti. 

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot, Isidor. Ct. Migné. 

 

Brasile-Haiti sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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