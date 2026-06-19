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Massa (Msc): “Mio riferimento è mantenere la barra dritta e guardare avanti”

(Adnkronos) – “Il mio vero riferimento è, nel caso delle navi, mantenere la barra dritta e guardare avanti con ottimismo e fiducia”. Ad affermarlo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di Msc Crociere, a margine dell’evento The visionary exchange” che si è svolto ieri a Palazzo Visconti a Milano.  

Scalapay, piattaforma leader del Buy Now, Pay Later ha riunito i rappresentanti di diverse aziende per discutere l’evoluzione della leadership e del rapporto tra persone, i consumi e le innovazioni. “Nel mio percorso professionale e, devo dire, in parte anche personale, più che una sfida, ho un riferimento costante con cui fare benchmarking ed è la poesia di Rudyard Kypling ‘If’.”, ha aggiunto Massa, “Spessissimo nel lavoro è necessario rimanere se stessi, non volare troppo alto, credere in quello che stai facendo quando tutti ne stanno dubitando”. 

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