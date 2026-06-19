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Maturità, versione di Quintiliano per la seconda prova scritta del Liceo Classico

(Adnkronos) – Secondo giorno per la Maturità 2026, con lo scritto incentrato sulle materie caratterizzandi di ciascun indirizzo di studi. Per il liceo Classico il brano proposto è tratto dal I libro dell”Institutio oratoria’ di Quintiliano. In questo testo l’autore affronta il tema del valore della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. 

Nella prova di Matematica al Liceo Scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano. Mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. 

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