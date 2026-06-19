Ultime News

19 Giu 2026 Comunità energetica di Cremona presentata al campus del Politecnico
19 Giu 2026 Minacce e lesioni al supermercato, imputato irreperibile: processo sospeso fino al 2035
19 Giu 2026 Dal 22 giugno torna il progetto “Ci sto? Affare fatica!”
19 Giu 2026 Giovane blogger rapinato alla fermata del bus: marocchina condannata a 3 anni e 5 mesi
19 Giu 2026 Alla Pace si festeggiano i 100 anni di Idea, la “signora del mare”
Nazionali

Mondiali, oggi Stati Uniti-Australia – Diretta

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 18 giugno, la Nazionale americana sfida l’Australia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone D della rassegna iridata. La squadra allenata da ct Pochettino è reduce dalla netta vittoria dell’esordio contro il Paraguay, battuto 4-1, mentre l’Australia ha superato la Turchia 2-0. Si giocherà quindi, al Seattle Stadium di Seattle, per ipotecare il passaggio del turno e prendersi il primo posto del girone. 

 

A mezzanotte in programma la sfida tra Scozia e Marocco, alle 3 Brasile-Haiti. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...