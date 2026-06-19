Ultime News

19 Giu 2026 Comunità energetica di Cremona presentata al campus del Politecnico
19 Giu 2026 Minacce e lesioni al supermercato, imputato irreperibile: processo sospeso fino al 2035
19 Giu 2026 Dal 22 giugno torna il progetto “Ci sto? Affare fatica!”
19 Giu 2026 Giovane blogger rapinato alla fermata del bus: marocchina condannata a 3 anni e 5 mesi
19 Giu 2026 Alla Pace si festeggiano i 100 anni di Idea, la “signora del mare”
Nazionali

Spagna, Borja Iglesias scorda pass e sicurezza non lo fa entrare

(Adnkronos) –
Borja Iglesias resta fuori… dal ritiro della Spagna. Il calciatore iberico, attaccante del Celta Vigo, è stato fermato dalla sicurezza all’esterno della struttura che ospita le Furie Rosse, impegnate nei Mondiali 2026, che non volevano farlo entrare. Il calciatore era infatti sprovvisto del pass, e nessuno lo ha riconosciuto. 

“Sono un giocatore della Nazionale, devo entrare”, ha detto Iglesias all’addetta alla sicurezza, come mostrato da un video diventato rapidamente virale su X. “Hai il pass? Sei un giocatore?”, gli hanno chiesto al cancello, “Sì, sono un calciatore”, è stata la risposta del centravanti del Celta Vigo. 

Iglesias ha poi chiamato qualcuno dello staff della Nazionale, che lo ha fatto entrare nel ritiro della Spagna. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...