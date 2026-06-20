Bezzecchi, caduta e furia in gara Sprint: spinge un commissario, squalificato da Gp Repubblica Ceca

(Adnkronos) –

Furia e squalifica per Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, sabato 20 giugno, il pilota dell’Aprilia è caduto sul circuito di Brno a due giri dal termine della gara corta, non riuscendo così a portare punti a casa e assistendo da spettatore al trionfo di Pecco Bagnaia. Bezzecchi ha ceduto a un momento di nervosismo che non gli permetterà di partecipare al Gp di domani.

Bezzecchi, che rimane comunque leader del Mondiale Piloti, si trovava in quinta posizione davanti al compagno di scuderia, e primo inseguitore, Jorge Martin quando è scivolato in curva 3 ed è stato costretto così al ritiro. Al momento della caduta il pilota italiano si è alzato immediatamente ed è corso verso la moto, spintonando un commissario di pista per provare a tornare in sella.

Niente da fare però per Bezzecchi, visibilmente contrariato e arrabbiato per il suo errore. Proprio la spinta al commissario di pista costa caro al pilota italiano, che è stato squalificato e non potrà correre nel Gran Premio in programma domani.