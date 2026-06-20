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Nazionali

Gp Repubblica Ceca, Ogura in pole position davanti a Di Giannantonio e Bagnaia

(Adnkronos) – Ai Ogura si prende la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, facendo segnare – oggi, sabato 20 giugno – il miglior tempo in 1:51.139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Per il giapponese è la prima volta in MotoGp. 

Quarto il leader del Mondiale piloti Marco Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira. Morbidelli è nono. La gara di domani sarà in salita anche per Martin (secondo nel Mondiale, a -20 da Bezzecchi), che scatterà decimo (con due long lap penalty).  

Alle 15 si torna in pista per la gara sprint, che assegnerà i primi punti del weekend.  

Ecco la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca:  

1 Ai Ogura Aprilia (Q2) 

2 Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2) 

3 Francesco Bagnaia Ducati (Q2) 

4 Marco Bezzecchi Aprilia (Q2) 

5 Marc Marquez Ducati (Q2) 

6 Diogo Moreira Honda (Q2) 

7 Raul Fernandez Aprilia (Q2) 

8 Pedro Acosta KTM (Q2) 

9 Franco Morbidelli Ducati (Q2) 

10 Jorge Martin Aprilia (Q2) 

11 Fermin Aldeguer Ducati (Q2) 

12 Joan Mir Honda (Q2) 

13 Maverick Vinales KTM (Q1) 

14 Alex Marquez Ducati (Q1) 

15 Fabio Quartararo Yamaha (Q1) 

16 Luca Marini Honda (Q1) 

17 Enea Bastianini KTM (Q1) 

18 Jack Miller Yamaha (Q1) 

19 Alex Rins Yamaha (Q1) 

20 Brad Binder KTM (Q1) 

21 Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1) 

22 Cal Crutchlow Honda (Q1) 

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