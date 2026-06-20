Iran-Usa, negoziati in Svizzera sul nucleare. Wsj: piano con Qatar per sbloccare i miliardi di Teheran

(Adnkronos) – Mentre l’inviato di Trump vola in Svizzera per i negoziati sul nucleare di Teheran, gli Stati Uniti e il Qatar starebbero lavorando a un piano per sbloccare miliardi di dollari di fondi congelati destinati all’Iran per progetti umanitari. A rivelarlo è il Wall Street Journal secondo il quale, in base al piano, la Repubblica islamica potrebbe inizialmente accedere a sei miliardi di dollari depositati in Qatar. Fonti a conoscenza dei dettagli del piano hanno riferito al Wsj che la Banca centrale iraniana sarebbe in grado di ordinare cibo, medicine e altri beni umanitari utilizzando il denaro precedentemente congelato, costituito principalmente da entrate derivanti dalla vendita di petrolio e soggette a sanzioni.

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, i fondi verrebbero trasferiti sotto supervisione internazionale. Il piano è ancora nelle fasi iniziali e non ha ricevuto l’approvazione di Teheran, precisano le fonti.

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è intanto in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l’avvio del primo round di colloqui con l’Iran su un possibile accordo nucleare. Lo ha riferito Axios, citando un funzionario statunitense. Sempre secondo la stessa fonte, il genero di Donald Trump, Jared Kushner, si troverebbe già sul posto.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dovrebbe quindi partecipare a un vertice con i ministri degli Esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc) in Bahrain, la settimana prossima, riferisce una fonte ad Axios.

Atteso in Svizzera anche il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, riporta ancora Axios citando fonti ben informate, secondo le quali però i suoi piano potrebbero ancora cambiare.

In agenda probabilmente anche la questione libanese, dopo che, secondo un mediatore, Araghchi ha precisato che per l’Iran il cessate il fuoco in Libano è una questione cruciale e un fattore determinante per il successo o il fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti.