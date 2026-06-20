L’afa stringe la morsa sull’Italia, oggi 5 città in massima allerta caldo

(Adnkronos) – L’afa stringe la sua morsa sull’Italia con un weekend che si preannuncia rovente. Oggi, sabato 20 giugno, sono 5 le città contrassegnate dal bollino rosso (l’allerta più elevata) nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi. In arancione, invece, altre 7 città. Domani, domenica 21 giugno, i bollini rossi saliranno a quota otto.

Cinque le città oggi in rosso, dove scatta l’allerta di livello 3 – “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche” -. Si tratta di: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Previsto invece bollino aracione (livello 2) per 7 città: Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Verona. Mentre Ancona, Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Triestre, Venezia e Viterbo avranno il bollino giallo (livello 1). L’unica, tra le 27 città, ad avere il bollino verde è Cagliari.

Domani, domenica 21 giugno, previsto quindi il clou di questo weekend impegnativo sul fronte delle alte temperature. Le città con bollino rosso saliranno infatti a quota 8: a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino si aggiungeranno Bolzano, Milano, e Rieti. Sempre domenica 21 giugno sono poi previsti bollini arancioni per 8 città: Frosinone, Latina, Pescara, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Tutti i restanti capoluoghi monitorati saranno invece contrassegnati dal bollino giallo. Sono 11: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

“L’ondata di caldo prevista per questa settimana è ormai arrivata ed è pronta a entrare nella sua fase più acuta proprio in questa seconda metà di settimana, spalancando le porte a un weekend che si prospetta letteralmente bollente su tutto il territorio. Attenzione in particolare al Centro-Nord dove si registreranno in modo esteso valori termici di 37-39°C, con picchi di 40°C possibili in Pianura Padana, nelle zone interne del Centro e in Sardegna. Da segnalare la possibilità di qualche temporale pomeridiano di calore sempre in agguato sulle Alpi, Prealpi e Appennino”. Così all’Adnkronos Federico Brescia, meteorologo de ‘iLMeteo.it’.

“Questo scenario estremo non riguarderà solo l’Italia, ma investirà in pieno anche l’Europa, portando valori eccezionali con possibili punte di 40°C addirittura a Parigi tra domenica e martedì. La morsa della canicola, purtroppo, non si esaurirà velocemente, ma continuerà a opprimere l’Italia anche all’inizio della prossima settimana. Ci attendono quindi giornate fuori dal comune, segnate da un’anomalia termica importante che in diversi territori si spingerà anche oltre i 10 gradi sopra la media del periodo”, conclude Brescia.