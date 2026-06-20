Mondiali, Germania-Costa d’Avorio 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – La Germania torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 20 giugno, la Nazionale tedesca sfida la Costa d’Avorio – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella seconda gironata del girone F. La Germania è reduce dalla netta vittoria contro Curacao all’esordio, battuto 7-1, mentre la Costa d’Avorio ha superato l’Ecuador 1-0.

Alle 2 Curacao-Ecuador, alle 6 Giappone-Tunisia.