Tragedia a Senago, auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale: tre morti

(Adnkronos) – Drammatico incidente stradale oggi nel nel comune di Senago, nel Milanese. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un’autovettura con nove giovani a bordo è finita in un canale. Tragico il bilancio, con tre ragazzi morti e altri sei feriti. Sul posto le squadre di soccorso: oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche il personale sanitario e le forze dell’ordine.

Le vittime sono una ragazza e due ragazzi. L’allarme è scattato intorno alle 5.15 quando un’auto, con a bordo i 9 giovani, tutti fra i 17 e i 19 anni, è finita nel canale Villoresi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri. Un 17enne è stato trovato morto mentre la ragazza, coetanea, è deceduta poco dopo. Il corpo del terzo giovane era sommerso ed è stato recuperato dai soccorritori. Altri sei giovani sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Niguarda in codice giallo.