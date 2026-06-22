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Carburanti, tredicesimo giorno di calo dei prezzi ﻿per benzina e diesel

(Adnkronos) – Continua il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna – lunedì 22 giugno 2026 – i valori medi alla pompa in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale registrano il tredicesimo giorno consecutivo di riduzione con un valore pari a 1,835 euro/l per la benzina e 1,930 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,935 euro/l per la benzina e 2,025 euro/l per il gasolio. 

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