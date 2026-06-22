La Colombia vira a destra, filotrumpiano Abelardo de la Espriella vince di misura le presidenziali

(Adnkronos) – Il presidente eletto della Colombia, Abelardo de la Espriella, esponente di destra, ha celebrato l’inizio di “una nuova era” per il Paese dopo aver sconfitto il candidato di sinistra della nazione. “Questa notte segna l’inizio di una nuova storia per la nazione, una nuova era”, ha dichiarato davanti a migliaia di sostenitori a Barranquilla (nel nord del Paese) il candidato 47enne filotrumpiano, che ha battuto di stretta misura il suo rivale di sinistra Ivan Cepeda al secondo turno delle elezioni presidenziali. Sostenitore di un’opposizione frontale ai gruppi armati legati al narcotraffico, ha anche promesso di perseguire “senza sosta i criminali, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica”.

Avvocato sostenuto dagli Stati Uniti e uomo d’affari, novizio in politica, ha sconfitto di misura il senatore di sinistra Ivan Cepeda al secondo turno. I risultati preliminari lo danno vincitore con il 49,7% dei voti, contro il 48,7% per il filosofo e difensore dei diritti umani. Il presidente eletto entrerà in carica il 7 agosto, in un contesto di recrudescenza della violenza nel paese immerso in un conflitto armato interno da oltre sei decenni. “Il Tigre”, come lo soprannominano i suoi sostenitori, promette sicurezza dopo una campagna segnata da attentati dinamitardi della guerriglia e dall’assassinio di un candidato alla presidenza.

Con Abelardo de la Espriella, la Colombia diventa l’ultimo paese latinoamericano a virare a destra, dopo Argentina, Cile ed Ecuador, i cui leader, allineati con Washington, si sono rapidamente congratulati con il presidente eletto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha elogiato su X una futura collaborazione “in materia di sicurezza” e per “porre fine all’immigrazione clandestina verso gli Stati Uniti”. Il presidente americano Donald Trump, dal canto suo, ha pubblicato sul suo social network Truth una foto del milionario colombiano, accompagnata dal messaggio: “ha vinto, e largamente!”