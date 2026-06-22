Starmer annuncia dimissioni da primo ministro e leader del Partito Laburista

(Adnkronos) – Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito e capo del governo. “Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal voler mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista”, ha dichiarato, intervenendo davanti a Downing Street. “Ho parlato con Sua Maestà il Re questa mattina per informarlo della mia decisione”.

“La domanda che il mio partito si pone ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e la accetto con serenità”, ha aggiunto.

Starmer ha annunciato che rimarrà “in carica come primo ministro fino a quando sarà completata” la sfida per la nomina di un nuovo leader del partito Laburista. “Farò tutto quello che posso per garantire un’ordinata transizione di potere”, ha aggiunto, garantendo che assicurerà al suo successore “pieno ed inequivocabile sostegno”.

Le candidature alla leadership del partito laburista potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, ha detto Starmer, spiegando di aver chiesto al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di definire un calendario per la corsa alla leadership del partito. Questa agenda permetterà la presenza del successore di Starmer alla guida del Labour entro la ripresa dei lavori parlamentari a settembre.

Se a candidarsi sarà solo Andy Burnham, non ci sarà un vero e proprio voto, il candidato verrà nominato per acclamazione e potrà diventare premier già l’indomani, il 17 o in alternativa il lunedì successivo. Se il concorrente più probabile di Burnham, Wes Streeting, deciderà di andare avanti con la sfida per la premiership come anticipato in passato, allora il processo sarà più lungo perché richiederà un voto.

L’ex ministro della Sanità britannico Wes Streeting ha ancora intenzione di candidarsi alla leadership del partito laburista, ha dichiarato una fonte a lui vicina a Sky News dopo che Starmer ha annunciato le sue dimissioni e smentendo le voci secondo cui Streeting avrebbe potuto fare un passo indietro a favore di Andy Burnham. “Wes si candida, ha i numeri e sarà un contendente”, ha dichiarato l’alleato di Streeting a Sky News. “Parlando con i parlamentari durante il fine settimana, è chiaro che molti non vogliono un’incoronazione, vogliono sentire le persone esporre le proprie posizioni e molti di loro vogliono sentire quello che Wes ha da dire”, ha aggiunto la fonte.

Il primo ministro britannico ha rivendicato di aver ripristinato la fiducia nell’economia e nella difesa. Prima di annunciare le sue dimissioni, Starmer ha dichiarato di aver ereditato un Partito Laburista “in bancarotta politica, finanziaria e morale” e gli era stato ripetuto “più e più volte” che il partito era “finito”. Ma, ha affermato con orgoglio, ha “dimostrato che si sbagliavano”.

Il leader laburista ha detto di aver cambiato il partito “sradicando il veleno dell’antisemitismo” e di essere riuscito a “ristabilire la fiducia nell’economia e nella difesa”. Starmer ha sottolineato che ”in soli due anni”, sotto la sua leadership, il Regno Unito è riuscito ad avere “un’economia più forte, che cresce più velocemente rispetto ai nostri concorrenti, con salari in aumento, a un ritmo superiore all’inflazione, ogni singolo mese da quando siamo al potere”.

Starmer ha quindi parlato di “investimenti garantiti, infrastrutture in costruzione, fine dell’austerità con il calo più rapido delle liste d’attesa del Servizio Sanitario Nazionale degli ultimi 17 anni, il più grande miglioramento dei diritti per i lavoratori e gli inquilini in una generazione”.

Quindi, il premier britannico dimissionario ha citato “il maggiore aumento della spesa per la difesa dai tempi della Guerra Fredda”. Parlando di immigrazione, ha spiegato che c’è stato un ”calo degli attraversamenti in barca” del Canale della Manica, ”la chiusura degli hotel per richiedenti asilo”. Inoltre, ha parlato delle politiche messe in campo dal suo governo per ”la protezione dei giovani dai social media”, con la nuova legge che vieterà l’accesso al social ai minori di 16 anni, e ”mezzo milione di bambini sottratti alla povertà grazie alle scelte che ho fatto”.

E’ un finale toccante quello del discorso del premier britannico dimissionario, che secondo i media era”sul punto di piangere”. Rivolgendosi alla moglie Victoria, che ha definito la sua “roccia”, Starmer ha detto che “quando lascerò l’incarico più importante del Paese, dedicherò più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic, che è stata una roccia al mio fianco nei momenti belli e in quelli brutti, ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia”.

Il leader di Reform Uk, Nigel Farage, ha chiesto la convocazione di elezioni generali, a seguito dell’annuncio delle dimissioni di Starmer . “Reform chiede le elezioni – ha scritto in un post su X – e siamo pronti a portare a termine un cambiamento radicale. Se il Partito Laburista pensa di poter infilare un altro politico di professione al numero 10, si sbaglia di grosso”.