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Starmer si commuove: “Torno a fare il marito e il padre”

(Adnkronos) – Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro britannico e si commuove. “Dedicherò più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic… ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia”, le parole del primo ministro, che annuncia il passo indietro con una comunicazione davanti alla porta del numero 10 di Downing Street. 

 

I media britannici evidenziano il ‘finale toccante’ del discorso, sottolineando che il primo ministro è “sul punto di piangere” quando si congeda. 

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