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Bode Miller arrestato per possesso di droga: rilasciato su cauzione

(Adnkronos) – L’ex sciatore olimpico statunitense Bode
Miller è stato arrestato all’inizio di giugno nella contea di Fremont, in Idaho, con accuse di possesso di sostanze stupefacenti, come riportato da Abc News. 

Miller, 48 annie tra gli sciatori più vincenti della storia americana (33 vittorie in Coppa del Mondo e l’oro olimpico a Vancouver 2010 nella supercombinata), è stato arrestato il 6 giugno con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti e di possesso di accessori per il consumo di droga: è stato poi rilasciato dopo aver versato una cauzione di 5mila dollari, dichiarandosi innocente. 

Secondo i documenti del tribunale visionati da Abc News, Miller ha anche pagato una multa per eccesso di velocità. L’udienza è fissata per il 29 luglio. 

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