Caradonna: “Con H2iseO cambieremo volto a sistema mobilità”

(Adnkronos) – “Il via libera all’Amis è il coronamento di un percorso industriale e amministrativo lungo e complesso che il Gruppo Fnm ha portato avanti con determinazione e professionalità per raggiungere l’obiettivo ormai sempre più vicino di cambiare volto al sistema di mobilità della Valcamonica e della provincia di Brescia”. Lo dichiara il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna.

“Tagliare questo traguardo, per ora unico in Italia, richiede competenze e visione”, sottolinea Caradonna, ringraziando “tutte le persone delle nostre aziende, i partner tecnici e istituzionali e in particolare Regione Lombardia. Lavorare tutti insieme con dedizione ha reso possibile l’avvio di questa fase decisiva verso l’esercizio commerciale”.