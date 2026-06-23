Haaland e la sfida alla Francia: “Vinceranno i Mondiali…”

(Adnkronos) –

La Francia vincerà i Mondiali 2026, parola di Erling Haaland. Il centravanti della Norvegia ha trascinato la Nazionale scandinava alla vittoria contro il Senegal, risultando decisivo con una doppietta nel 3-2 che ha deciso la seconda giornata del girone I e strappando il pass per i sedicesimi di finale.

La Norvegia ha raggiunto così il primo posto del gruppo salendo a quota 6, a pari merito con la Francia, vittoriosa contro l’Iraq per 3-0. L’ultima giornata della fase a gironi sarà quindi decisiva per stabilire chi chiuderà da prima il girone, ma Haaland non ha dubbi sull’esito del match.

“Non mi importa molto della partita con la Francia”, ha detto Haaland ai microfoni di Fox nel post partita, “probabilmente ci batteranno e vinceranno al Coppa del Mondo”.