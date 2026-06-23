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Inps, Rendiconto sociale: in 2025 in calo pensionati e assegni previdenziali liquidati

(Adnkronos) – Nel 2025 i pensionati Inps sono stati 15.435.694, di cui 7.426.392 maschi e 8.009.302 femmine, in calo rispetto ai 15.765.032 pensionati del 2022. Nel 2025, in Italia sono state liquidate 834.658 pensioni previdenziali, anch’esse in calo rispetto al dato registrato nel 2024 (861.949) e ancor più rispetto al 2022 (878.369). Questo calo è determinato soprattutto dalle restrizioni introdotte recentemente nel sistema previdenziale italiano. E’ quanto emerge dal Rendiconto Sociale 2025 dell’Inps, presentato oggi a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto.  

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