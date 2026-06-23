Ultime News

23 Giu 2026 Maxi operazione della Gdf di Cremona: ai domiciliari imprenditore edile bresciano
23 Giu 2026 Primark arriva a Cremona: apertura il 28 luglio al Cremona Po, 100 nuovi posti di lavoro
23 Giu 2026 Ultima settimana di luna park: attesa per bancarelle su viale Po e fuochi d’artificio
23 Giu 2026 Giovane intercettato con e-bike non sua denunciato per ricettazione
23 Giu 2026 Cremona e Mantova agli ultimi posti in Italia per vivibilità climatica
Nazionali

Milano, agente della polizia locale muore durante un inseguimento

(Adnkronos) – Un agente della polizia locale di Milano è morto nella serata di ieri durante un inseguimento in moto. L’agente, 35 anni, ha intrapreso l’inseguimento di un’auto che non si era fermata a un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’agente abbia perso il controllo del mezzo e sia caduto a terra. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per rintracciare il conducente dell’auto fuggito.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...