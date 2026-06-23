Ultime News

23 Giu 2026 Federchimica a Bruxelles: industria chimica e competitività, un confronto con le istituzioni europee
23 Giu 2026 Turismo: “Con il nuovo piano triennale la Regione costruisce il futuro dell’attrattività”
23 Giu 2026 Tentò di corrompere gli agenti per avere droga e telefoni in carcere: a processo
23 Giu 2026 Pestato nel locale: 11 anni e 6 mesi all’aggressore che ora rischia un nuovo processo
23 Giu 2026 Tentato omicidio in piazza Roma, non fu l’imputato a sferrare i colpi: assolto
Nazionali

Mondiali, Deschamps torna in Francia: morta la madre del ct dei Bleus

(Adnkronos) – Momento di grande dolore per Didier Deschamps durante i Mondiali 2026. Il ct della Francia ha perso la madre ed è tornato in patria per partecipare ai funerali, lasciando temporaneamente il ritiro della nazionale: l’allenatore non sarà quindi presente alla guida della squadra nei prossimi allenamenti e non siederà in panchina nell’ultima sfida del gruppo I, venerdì contro la Norvegia.  

Al momento, la gestione della squadra è stata affidata al suo vice Guy Stéphan, che seguirà il gruppo fino al rientro del tecnico. La decisione è stata presa di comune accordo con Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione ha espresso la sua vicinanza all’allenatore: “In questo momento estremamente doloroso, auguriamo a Didier Deschamps tanto coraggio e gli assicuriamo il sostegno di tutti i membri della Federazione”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...