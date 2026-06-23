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Nazionali

Mondiali, oggi Inghilterra-Ghana 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inghilterra ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 23 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta il Ghana, guidato da Queiroz, nella seconda partita del gruppo L, dopo il successo all’esordio contro la Croazia. La selezione africana arriva invece dalla vittoria di misura contro Panama, al debutto in questa Coppa del Mondo. 

 

All’una in campo Panama-Croazia e alle 4 Colombia-Congo. 

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