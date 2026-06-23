Ultime News

22 Giu 2026 Maxi rissa in piazza della Pace, proseguono le indagini. Residenti sempre più preoccupati
22 Giu 2026 Circolazione sospesa per lavori RFI tra Castelvetro e Fidenza
22 Giu 2026 Scontro al rondò di Costa: furgone si ribalta, nessun ferito
22 Giu 2026 Sport, Piloni: “No ai tagli del Governo per il calcio giovanile”
22 Giu 2026 L’auditorium del Museo del Violino apre le porte al “metodo Suzuki” di Helen Brunner
Nazionali

Norvegia-Senegal, Haaland segna e Mendy si infortuna

(Adnkronos) –
Paura in Norvegia-Senegal. Oggi, martedì 23 giugno, la Nazionale scandinava ha sfidato quella africana nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita condizionata anche da qualche momento di apprensione per Edouard Mendy. Il portiere del Senegal ha rimediato un infortunio dopo il terzo gol norvegese firmato Haaland. 

Succede tutto al 58′. Berg si avventa su un pallone vagante in area e trova un assist per Haaland, che colpisce al volo e segna il tris scandinavo. Mendy si tuffa ma non può evitare la rete dell’attaccante del Manchester City, rimanendo a terra negli istanti successivi. L’ex portiere del Chelsea, oggi all’Al Ahli, cade male e resta a terra dolorante. 

Inizialmente si pensava a un colpo alla testa rimediato durante la caduta, in realtà però il problema di Mendy è al ginocchio destro. Immediato l’intervento dello staff medico del Senegal, che tratta per qualche secondo il portiere prima di chiamare la sostituzione. L’estremo difensore senegalese esce sulle sue gambe ma visibilmente dolorante, con Diaw che entra al suo posto. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...