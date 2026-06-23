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Prezzi carburanti ancora in calo, scendono costi benzina e diesel

(Adnkronos) –
Quattordicesimo giorno consecutivo di ribassi dei prezzi dei carburanti. I valori medi alla pompa in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale registrano un valore pari a 1,829 euro/l per la benzina e 1,922 euro/l per il gasolio. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,926 euro/l per la benzina e 2,013 euro/l per il gasolio. 

“Bisognerà capire verso il 6 luglio, tra una decina di giorni, come saranno i prezzi” dei carburanti “a livello nazionale. Bisognerà fare una valutazione su quello”, ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’assemblea di Utilitalia a Roma, rispondendo a una domanda sugli interventi previsti dal governo sulle accise. 

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